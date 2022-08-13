Несовершеннолетняя девушка нашла сим-карту и стала преступницей

В Сегежском районе 15-летнюю девушку заподозрили в краже с банковского счета.

В мае-июне девушка нашла на улице чужую сим-карту, к ней была подключена услуга «мобильного банка», рассказали в Следкоме Карелии. По версии следователей, с помощью находки девушка переводила себе деньги с чужого счета. В общей сложности подозреваемая похитила более 4000 рублей.

Следователи еще устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. (фото unsplash.com, Andrey Metelev)