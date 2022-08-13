Мурманчане попали в ДТП в Карелии

В Лоухском районе столкнулись «Фольксваген Пассат» и «Ниссан Патрол». Дорожное происшествие произошло 12 августа в 16:20 на федеральной трассе «Кола».

За рулем «Фольксвагена» находился 79-летний водитель из Мурманской области, вместе с ним ехала 73-летняя женщина. По версии Госавтоинспекции Карелии, мурманчанин при выполнении обгона допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», который поворачивал налево. В итоге пострадала 73-летняя жительница Мурманской области. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. (фото unsplash.com, Clark Van Der Beken)