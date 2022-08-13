Женщина откладывала деньги на свадьбу дочери, но в один день их украли

49-летняя жительница Сегежского района сообщила в полицию о краже 10 тысяч рублей. Деньги она в течение нескольких месяцев откладывала с зарплаты на свадьбу дочери и хранила дома, сообщили в пресс-службе МВД. Ущерб для нее оказался значительным.

Стражи порядка установили, что к краже приложил руку бывший сожитель потерпевшей. По версии правоохранителей, 32-летний мужчина иногда заходил к бывшей подруге в гости и знал, где она хранит деньги.

В один из таких визитов, он незаметно забрал две купюры по 5 000 рублей и скрылся. Украденные деньги он потратил на алкоголь и еду. В отношении мужчины завели уголовное дело. Он признал вину и частично возместил ущерб. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. (фото unsplash.com, Natalie Sysko)