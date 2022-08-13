Максим Романов бесследно пропал в Петрозаводске

27-летнего молодого человека разыскивают в Петрозаводске. Местонахождение Максима Александровича Романова не известно с 11 августа, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост мужчины 187 см, телосложение нормальное, волосы темные, глава серо-зеленые. На нем была голубая водолазка, темно-серая футболка, темно-синие джинсы или серые спортивки, черные кроссовки, с собой черная сумка.

Всех, кто видел молодого человека, просят звонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.