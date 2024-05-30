В налоговой раскрыли, сколько в Карелии очень богатых людей

В Карелии есть миллионеры и миллиардеры. По итогу декларационной кампании 2023 года в 2022 году доход свыше одного миллиарда рублей указали пять человек. Причем годом ранее в Карелии людей с таким доходом было трое.

«По итогам декларационной кампании 2023 года количество плательщиков с доходом от 10 до 100 миллионов рублей составило 174 человека. Доход от 100 до 500 миллионов рублей отразили 19 человек. Задекларировали доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей 3 человека. Сумму от 1 до 10 миллиарда рублей за год указали в декларации 2023 года 5 человек», - приводит РБК слова начальника отдела камерального контроля НДФЛ Екатерины Ведюковой. Итоги за 2023 год подведут позже.

В прошлом году в налоговую было представлено 68,8 тысяч деклараций 3-НДФЛ. В 2022 году их число достигало 91,2 тысяч. // фото «Петрозаводск говорит»