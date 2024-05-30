Семейную налоговую выплату вводят в России

В России с 2026 года введут семейную налоговую выплату. Информация сегодня появилась на сайте минтруда.

Получить ее смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека.

По предварительным расчетам дополнительной поддержкой будут охвачены около 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

Оператором семейной налоговой выплаты будет Социальный фонд России. Размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов, для каждой семьи он будет индивидуален.

Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тысяч в месяц, сможет получить свыше 51 тысяч рублей. // фото unsplash.com