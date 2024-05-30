Глава Карелии открыл Национальный Молочный Конгресс в Петрозаводске

Организатором первого Молочного Конгресса выступил Молочный союз России во главе с его директором Людмилой Маницкой при поддержке Правительства Республики Карелия.

Людмила Маницкая отметила, что республика выбрана для такого масштабного мероприятия, так как регион имеет большой опыт в сфере молочного животноводства.

Даже северные условия позволяют Карелии достигать высоких результатов в производстве молока. Поэтому все участники Конгресса с большим интересом ознакомятся с опытом региона в этой сфере,

– сказала Людмила Маницкая.

Глава республики Артур Парфенчиков, приветствуя участников Конгресса, отметил, что в Карелии, несмотря на северные условия, успешно развивается сельское хозяйство и молочное животноводство.

Карельские фермеры выращивают клубнику высокого качества. Также эксперты подтверждают, что семенной северный картофель имеет качество не хуже, чем в средних и южных широтах России. И, конечно, Карелия традиционно – один из центров развития айрширской породы коров. Сегодня они дают более 9 тыс. кг молока в год. В регионе активно возрождается мелиорация земель сельхозназначения, посевы кормовых культур. Это кукуруза на силос, озимая рожь, в целом, уникальный спектр кормов. На днях начинаем первый покос в Олонецком районе,

– сказал руководитель региона.

По словам руководителя региона, ежегодно в Карелии проводится модернизация предприятий молочной отрасли. В республике в 2023 году приступили к реализации крупнейшего проекта – строительству роботизированной молочной фермы на базе АО «Совхоз «Ведлозерский». В ближайших планах – строительство ферм на базе племпредприятий «Ильинское» и «Мегрега».

Артур Парфенчиков выразил благодарность организаторам за выбор Карелии площадкой для Молочного Конгресса и пожелал плодотворной работы.

//Фото: пресс-служба Правительства РК