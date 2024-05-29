Минфин России внес поправки по совершенствованию налоговой системы

Минфин РФ внес в правительство законопроекты о совершенствовании налогового законодательства — это целый пакет поправок в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. Информация об этом появилась на сайте ведомства (https://clck.ru/3Avdpy).

При разработке поправок Минфин опирался на рекомендации Госдумы. Изменения в налоговой системе позволят сделать ее более справедливой и сбалансированной, поддержат семьи с детьми и честно работающий бизнес.

Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей, или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн руб. в год. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми,

— прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.

Также в материалах Минфина прописаны следующие предложения:

— ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Для таких доходов процент налога не изменится;

— для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставка будет 15%, от 5 млн до 20 млн в год — 18%, от 20 до 50 млн в год — 20%, от 50 млн руб. в год — 22%;

— для участников СВО остается прежний порядок налогообложения;

— за счет вычета НДФЛ для малоимущих семей с двумя и более детьми ставка станет 6%;

— вычет будет предусмотрен также для сдающих нормативы ГТО и при прохождении ежегодной диспансеризации;

— налог на продажу недвижимости до суммы в 2,4 млн руб. останется 13%, выше —15%;

— повышенная ставка налогообложения будет применяться только на величину дохода свыше 2,4 млн рублей.

Важность и положительное влияние поправок для экономического благосостояния Карелии отмечают и в Минфине Карелии. По словам специалистов, новации поспособствуют сокращению неравенства как в обществе, так и между регионами, а также помогут обеспечить поступление ресурсов в бюджеты всех уровней для решения масштабных задач в социальной и экономической сферах.

В Карелии, как и в других регионах нашей страны, модернизация положительно отразится на доходной базе региональных и местных бюджетов, даст дополнительные возможности для нашего развития, поддержит социально незащищенные категории граждан, а также семьи с детьми,

— считает министр финансов Республики Карелия Елена Антошина.

С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года.

Отметим, что необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.