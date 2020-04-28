28 апреля 2020, 10:45
В национальном парке Карелии пойманы браконьеры
У троих мужчин в парке «Волозерский» изъяты оружие, сети и транспорт
На территории государственного природного заказника федерального значения «Кижский» полицией задержаны трое нарушителей, сообщает паблик Национальный парк "Водлозерский".
Два петрозаводчанина и житель Ленинградской области занималась проверкой рыболовных сетей, установка которых в настоящее время запрещена. Также у браконьеров оказалось заряженное охотничье ружье двенадцатого калибра.
У троицы изъято оружие, 30 метров сетей, наложен арест на моторную лодку, составлен административный протокол.
Также в ходе рейда обнаружены и изъяты 5 сетей общей протяженностью 670 метров, принадлежащих неустановленным лицам.