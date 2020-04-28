В национальном парке Карелии пойманы браконьеры

На территории государственного природного заказника федерального значения «Кижский» полицией задержаны трое нарушителей, сообщает паблик Национальный парк "Водлозерский".

Два петрозаводчанина и житель Ленинградской области занималась проверкой рыболовных сетей, установка которых в настоящее время запрещена. Также у браконьеров оказалось заряженное охотничье ружье двенадцатого калибра.