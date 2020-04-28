28 апреля 2020, 10:45
Рыбалка и охота

В национальном парке Карелии пойманы браконьеры

У троих мужчин в парке «Волозерский» изъяты оружие, сети и транспорт

На территории государственного природного заказника федерального значения «Кижский» полицией задержаны трое нарушителей, сообщает паблик Национальный парк "Водлозерский".

Два петрозаводчанина и житель Ленинградской области занималась проверкой рыболовных сетей, установка которых в настоящее время запрещена. Также у браконьеров оказалось заряженное охотничье ружье двенадцатого калибра.

У троицы изъято оружие, 30 метров сетей, наложен арест на моторную лодку, составлен административный протокол.

Также в ходе рейда обнаружены и изъяты 5 сетей общей протяженностью 670 метров, принадлежащих неустановленным лицам.

 

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Метки: 
браконьерство
национальный парк «Водлозерский»
Карелия
рейд
нарушение правил рыболовства