В МВД Карелии чествовали лучших стрелков

Сегодня российские правоохранители отмечают свой профессиональный праздник. В Карелии в этот день ежегодно проходят соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские состязались на меткость на специальном полигоне. За победу боролись 32 команды, представляющие различные подразделения и службы. Сильнейшей стала команда спецподразделения «Гром», второе место заняли представители Управления МВД по Петрозаводску, третье место завоевала команда Экспертно-криминалистического центра Карелии.

В личном первенстве первое место разделили сотрудник спецподразделения «Гром» и представитель УМВД России по Петрозаводску Андрей Колтаков. Второе место у сотрудника уголовного розыска Андрея Шахова. Замкнул тройку лидеров сотрудник Управления по работе с личным составом Артем Воробьев. Все победители получили памятные грамоты и медали. Фото: 10.мвд.рф.