Картошка и лук начали дорожать в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на продукты в республике на неделе с 1 по 7 ноября. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов картофель подорожал на 5,8%, лук - на 4,4%, бананы - на 3,3%, свекла - на 2,4%. В то же время огурцы подешевели на 1,7%, морковь - на 2,8%, яблоки - на 1,1%.

Среди других продуктов выросли цены на молоко (на 6,6%), макароны (на 3,3%), чай (на 2,3%). Стали дешевле курица, гречка, конфеты, колбаса (на 2,5-5,4%).

Цены еженедельно исследуются в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. Фото: unsplash.com