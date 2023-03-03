03 марта 2023, 20:37
Культура

В музее ИЗО ожила скульптура Лео Ланкинена

Скульптура, выполненная в 1966 году заговорила, её послание услышала коуч Елена Шамкина

На экспонате закрыли имя автора и название произведения. Елена подошла ближе к бюсту человека 60-х годов и сказала:

«У этого человека есть глубокое послание. Я вижу мужчину с тяжелой судьбой, обремененного, возможно, после какой-то трагедии.  Здесь либо горечь потери, либо чувство вины.  Он говорит, что нужно ценить то время, в котором мы сейчас живем. Ценить жизнь, ценить то, что есть. Пройдет этот период, и все тревожное пройдет. Знайте, что все будет хорошо».

И хоть изображенный на скульптуре человек был спортсмен (что было скрыто от Елены), но время через его волевое лицо высказало нам четкое послание.

В Национальном музее ИЗО собраны великие работы карельских художников. Они ждут общения с вами. Смотрите сеанс на видео. (12+)

Обсудить
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
музей ИЗО
ланкинен
экспозиция
скульптура