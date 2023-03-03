Дорогу в Карелии перекроют из-за съемок фильма «Золото Умальты»

Кино будет, но чуть позже. Киносъемочная группа пожалует в Питкярантский район в середине марта. В Северном Приладожье будут снимать художественную картину «Золото Умальты».

Изначально планировалось, что подъезд на участке дороги к деревне Хямекоски временно будут перекрывать 9, 10 и 11 марта на несколько часов. Сегодня в карельском Минтрансе сообщили об изменении сроков.

Киностудия «Санкт-Петербурская студия документальных фильмов» будет снимать 18 и 19 марта. В связи с этим участок дороги «Подъезд к д. Хямекоски» будут перекрывать в эти дни с 8 по 13 км с 8:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 и с 18:00 до 19:00.

Сюжет новой картины основан на реальных событиях 100-летней давности. На караван золотопромышленников напали и забрали 430 килограммов чистого золота.

Режиссер картины - Андрей Богатырев, в фильме задействованы Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и другие. // фото freepik.com