День дарения книг прошел, а библиотекам все еще приносят в дар книги
Несколько мешков хорошей литературы подарил сельской библиотеке Пряжинского района карельский писатель Дмитрий Новиков.
«Книги остались от родственницы. Рука не поднимается взять и все выбросить. Я встречал людей, которые выбрасывают книги на помойки. Судьба этих «человеков» незавидна. Смешно бывает, когда они спрашивают, за что им все это»,
- говорит Дмитрий Новиков.
К книгам у автора северной прозы отношение особое. Больше двадцати лет Дмитрий пишет и издает книги. Его произведения переведены на семь языков.
Для маленькой библиотеки села Крошнозеро Пряжинского района такой щедрый дар однозначно станет хорошим подспорьем. В ближайшее время часть книг отправятся на книжные полки, а другая - будет отправлена жителям Донецкой Народной Республики и Луганской области.
Акция «Дарите книги с любовью» отмечается 14 февраля с 2012 года и направлена на пополнение и обновление фондов нуждающихся библиотек.
Как показывает практика, дарить книги библиотекам можно в любое время – подарку всегда будут рады.
Наши коллеги с «Ники Плюс» недавно встречались с писателем и разговаривали о море, любви, севере. Подробнее здесь. // фото Алины Гапеевой