В Минздраве рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть с кожурой

В Минздраве Карелии порекомендовали жителям республики есть овощи и фрукты вместе с кожурой, поскольку в ней содержится множество витаминов и полезных нутриентов. Информация появилась в паблике ведомства.

Так, этот совет касается кабачков и баклажанов.

«Фиолетовый окрас кожицы баклажана свидетельствует о наличии в ней антоциана, а это мощный антиоксидант, позволяющий сохранить молодость. Зеленая кожура кабачка насыщена хлорофиллом и витамином С, необходимыми для бодрости и крепкого иммунитета»

- рассказали в министерстве.

Употребление кожицы лимона и апельсина также будет полезно. Она богата клетчаткой, антиоксидантами и витамином С. В кожуре яблок, в свою очередь, содержатся кальций, фосфор, железо и витамины А и С.

Еще один продукт, который нужно есть неочищенным, - это огурец. Его кожица содержит витамины группы В, калий и бета-каротин. // Фото: unsplash.com