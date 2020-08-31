В Минобразе Карелии ответили на важные вопросы о начале учебного года

Министерство образования Карелии подготовило ответы на четыре самых частых вопроса по предстоящему учебному году, который начнется завтра. Ответы на своей странице опубликовал руководитель ведомства Роман Голубев.



Кто должен обеспечить безопасность учебного процесса в школах, садиках, колледжах и техникумах?



Средства индивидуальной защиты и антисептики обязана закупить и предоставить образовательная организация. Муниципалитетам направлено дополнительно 30 миллионов рублей из бюджета республики на оборудование, в том числе для обеззараживания воздуха (рециркуляторы).



Как пройдут торжественные мероприятия 1 сентября 2020 года, линейки?



Школам разрешено проводить линейки для 1, 9 и 11 классов. Учреждения самостоятельно определяют формат проведения. Решение зависит от численности детей, размера пришкольной территории и других факторов.



Кто будет наблюдать за здоровьем детей и оказывать помощь, если она понадобится?



Минздрав Карелии разработал график присутствия медицинского работника в образовательных организациях. За более подробной информацией можно обратиться к руководству учреждения.



Как будет организовано бесплатное горячее питание для начальных классов в школах республики?



На каждого ребенка начальных классов выделена сумма из расчета чуть более 70 рублей в день. В зависимости от графика обучения это будет либо горячий завтрак, либо горячий обед. Для детей начальных классов сохранится льготное питание, к нему добавится бесплатное горячее питание.