Новый флюорограф поступит в Сегежскую ЦРБ в сентябре

Жители Сегежского района сообщали министру здравоохранения Карелии о трудностях с прохождением флюорографического обследования. Проблемы возникли связи с поломкой оборудования.



Как сегодня написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, проблема практически решена.

«На выделенные Минздравом Карелии средства, пять млн рублей, больницей приобретен новый флюорограф», - сообщил министр.



Аппарат с рентгензащитной кабиной поступит в ЦРБ в сентябре. Сейчас во флюорографическом кабинете ведется ремонт.