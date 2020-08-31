31 августа 2020, 19:00
Новый флюорограф поступит в Сегежскую ЦРБ в сентябре
Прежний аппарат вышел из строя
Жители Сегежского района сообщали министру здравоохранения Карелии о трудностях с прохождением флюорографического обследования. Проблемы возникли связи с поломкой оборудования.
Как сегодня написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, проблема практически решена.
«На выделенные Минздравом Карелии средства, пять млн рублей, больницей приобретен новый флюорограф», - сообщил министр.
Аппарат с рентгензащитной кабиной поступит в ЦРБ в сентябре. Сейчас во флюорографическом кабинете ведется ремонт.