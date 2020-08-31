31 августа 2020, 19:00
Соцсети

Новый флюорограф поступит в Сегежскую ЦРБ в сентябре

Прежний аппарат вышел из строя

Жители Сегежского района сообщали министру здравоохранения Карелии о трудностях с прохождением флюорографического обследования. Проблемы возникли  связи с поломкой оборудования.

Как сегодня написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, проблема практически решена.

«На выделенные Минздравом Карелии средства, пять млн рублей, больницей приобретен новый флюорограф», - сообщил министр.

Аппарат с рентгензащитной кабиной поступит в ЦРБ в сентябре. Сейчас во флюорографическом кабинете ведется ремонт.

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Метки: 
сегежская црб
михаил охлопков
новости Карелии
флюорограф
здравоохранение
Соцсеть