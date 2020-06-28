28 июня 2020, 14:00
Россия

В метро Санкт-Петербурга погиб человек

Поезд сбил незрячего пассажира на станции «Гражданский проспект» петербургской подземки

Вечером в субботу в метро Санкт-Петербурга погиб человек. 54-летний мужчина упал под поезд на станции «Гражданский проспект», сообщает «Фонтанка».

По данным издания, погибший был инвалидом по зрению. По неизвестной причине, он слишком близко подошел к краю платформы, и его задел головной вагон прибывающего поезда, после чего мужчина упал на рельсы и погиб.

Известно, что погибший работал в массажных салонах Северной столицы. Он был мануальным терапевтом, реаниматологом, рефлексотерапевтом.

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Санкт-Петербург
метро
гибель
инвалид
слепота