Вечером в субботу в метро Санкт-Петербурга погиб человек. 54-летний мужчина упал под поезд на станции «Гражданский проспект», сообщает «Фонтанка».

По данным издания, погибший был инвалидом по зрению. По неизвестной причине, он слишком близко подошел к краю платформы, и его задел головной вагон прибывающего поезда, после чего мужчина упал на рельсы и погиб.

Известно, что погибший работал в массажных салонах Северной столицы. Он был мануальным терапевтом, реаниматологом, рефлексотерапевтом.