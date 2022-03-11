11 марта 2022, 19:45
В мэрии заявили, что тротуары убирают и посыпают круглосуточно
Ночью с улиц карельской столицы вывозят снег
Техника ООО «ТехРент» и ООО «Кондопожское ДРСУ» круглосуточно обрабатывает противогололедными материалами дороги и тротуары в Петрозаводске, сообщили в мэрии.
Основное внимание сейчас уделено расчистке и обработке тротуаров. Днем на улице работало 25 единиц техники.
Ночью техника будет вывозить снег на улице Пушкинская и проспекте Карла Маркса, на Московской улице. Автогрейдер работал на Древлянке и Перевалке.
Петрозаводчане могут сообщать о плохой уборке городской инфраструктуры в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051. (фото пресс-центр администрации города)