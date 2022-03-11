В мэрии заявили, что тротуары убирают и посыпают круглосуточно

Техника ООО «ТехРент» и ООО «Кондопожское ДРСУ» круглосуточно обрабатывает противогололедными материалами дороги и тротуары в Петрозаводске, сообщили в мэрии.

Основное внимание сейчас уделено расчистке и обработке тротуаров. Днем на улице работало 25 единиц техники.

Ночью техника будет вывозить снег на улице Пушкинская и проспекте Карла Маркса, на Московской улице. Автогрейдер работал на Древлянке и Перевалке.



Петрозаводчане могут сообщать о плохой уборке городской инфраструктуры в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051. (фото пресс-центр администрации города)