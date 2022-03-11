15 дорог отремонтируют в Петрозаводске в этом году

В этом году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Петрозаводске отремонтируют пятнадцать магистралей. Об этом на правительственном совещании рассказал мэр карельской столицы Владимир Любарский.

«В 2022-м по программе БКД будут ремонтироваться объекты 2023 года - 15 участков дорог общей протяженностью 12 км, среди которых улицы Репникова, Анохина, Заводская, Советская, Лыжная, Карельский проспект и другие»,

- цитирует градоначальника пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в региональном Минтрансе обмолвились о намерениях строить новые дороги и ремонтировать старые в Петрозаводске. В частности, речь идет строительстве дороги от Рабочей улицы до промплощадки Соломенского лесозавода и от парковки Паровозного сквера до автовокзала, а также реконструкции дороги через проезд Дорожников от промплощадки ДОК «Калевала» до Рабочей улицы. Также чиновники обещают до конца года завершить проектно-сметную документацию на реконструкцию моста на Мерецкова.

Напомним, подрядчик ремонтировал дороги с опережающим темпом, выполнив в прошлом году объемы 2021 и 2022 годов. (фото pixabay.com, joffi)