Пять новых троллейбусов прибыли в Петрозаводск

В Петрозаводск прибыли первые пять новых троллейбусов, собранных на предприятии «Транс-Альфа» в Вологде. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.

«Машины комфортабельные, современные, оснащенные всем необходимым. Там даже USB-разъемы для зарядки телефонов есть! Такие троллейбусы работают на улицах многих российских городов и хорошо себя зарекомендовали,

- рассказал Любарский.

Как отметил градоначальник, новые машины выйдут на маршруты в начале апреля после завершения необходимых процедур.

Ввод в эксплуатацию новых троллейбусов должен позволить возобновить работу маршрута №3 в прежнем виде уже в апреле. Фото vk.com