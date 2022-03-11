В Карелии отменили режим свободного посещения детских садов

Власти Карелии отмечают улучшение ситуации по коронавирусу в регионе, в связи с чем снимают некоторые введенные ранее ограничения. Сегодня в региональном министерстве образования и спорта сообщили об отмене ограничения, касающегося работы дошкольных учреждений Карелии.

«Отменен пункт, который предполагал свободное посещение детских садов и невзимание родительской платы в случае принятия родителями решения о свободном посещении»,

- сообщили в пресс-службе министерства.

Родительская плата взимается в обычном порядке. Учредитель садика самостоятельно устанавливает порядок и сроки.

В частности, плату могут взимать летом, во время отпуска родителя, болезни ребенка и по другим уважительным причинам.

Для поддержки семей с детьми дошкольного возраста предусмотрена выплата компенсации в зависимости от среднего размера платы: не менее 20% на первого ребенка, не менее 50% – на второго ребенка, не менее 70% – на третьего ребенка и последующих детей. По вопросу получения компенсации нужно обращаться к руководителю детского сада. (фото pixabay.com, picjumbo_com)