В мэрии рассказали о борьбе со снегом в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники Городского комбината благоустройства поддерживают чистоту общественных территорий. Работники убирают снег, снимают наледь и посыпают песком тротуары в парках, скверах, на лестничных спусках. Убираются детские площадки, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сейчас силы подрядчика сосредоточены в Губернаторском парке, на Березовой аллее, в парках Ямка и Беличий остров, Кленовом, Библиотечном и Центральном скверах, в Лобановском парке, на аллее Энтузиастов, в районе переулка Попова, на Студенческом бульваре, Почтовой площади, в районе Рускеальского проезда и Кондопожской улицы, в парке 50-летия Пионерской организации, в сквере Аквамарин, на улице Андропова, в парке Зеленый берег. Также работники Городского комбината благоустройства продолжают приводить в порядок лестничные спуски на улице Фрунзе, Октябрьском и Первомайском проспектах, улицах Вольной и Энгельса.

В мэрии напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно по телефону ЕДДС 051. Фото администрации Петрозаводска