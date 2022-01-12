Сильные снегопады и ветер придут в Карелию

В Карелию идет непогода. С вечера 12 января в северных районах республики ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 16-21 м/с. 13 января сильный ветер доберется до южных районов, сообщает МЧС по РК.

В течение суток 13 января местами по Карелии ожидаются сильные снегопады. Неблагоприятное природное явление затронет Петрозаводск, Костомукшу и все районы республики.

В министерстве советуют жителям и гостям Карелии не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к повисшим проводам. Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным пешеходным мостам. Транспортные средства не стоит оставлять вблизи от слабо закрепленных конструкций. Фото pixabay.com/Nikitinin