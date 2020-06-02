В мэрии рассказали о благоустройстве двора на Антонова

В Петрозаводске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжают наводить порядок во дворах. Подрядные организации трудятся на 33 объектах.

Во дворе дома № 6-а по улице Антонова ремонтируют проезд, обустраивают автостоянку. Во дворе установят урны и скамейки, освещение. Ранее был уложен асфальт у входов в подъезды и снесены деревья, рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы по благоустройству планируется выполнить до середины августа. Общая стоимость работ составляет 1 601 092 рубля. Из бюджета на благоустройство двора на Антонова выделено 1 519 902 рубля.

Фото: пресс-служба администрации города