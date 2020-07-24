В мэрии рассказали, на каких улицах сейчас ремонтируют дороги

В Петрозаводске продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведутся на нескольких улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на набережной Варкауса подрядчик приступил к асфальтированию тротуаров. Также ведутся работы на улице Калинина - там фрезеруется старое асфальтовое покрытие. Помимо этого, продолжается ремонт на Первомайском проспекте.

В мэрии напомнили, что дорожные работы в карельской столице синхронизированы с работами на инженерных сетях. Новый асфальт укладывается только после их завершения.