24 июля 2020, 15:00
Общество

В мэрии рассказали, на каких улицах сейчас ремонтируют дороги

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Карелии набирает обороты

В Петрозаводске продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведутся на нескольких улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на набережной Варкауса подрядчик приступил к асфальтированию тротуаров. Также ведутся работы на улице Калинина - там фрезеруется старое асфальтовое покрытие. Помимо этого, продолжается ремонт на Первомайском проспекте.

В мэрии напомнили, что дорожные работы в карельской столице синхронизированы с работами на инженерных сетях. Новый асфальт укладывается только после их завершения.

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Метки: 
Петрозаводск
набережная Варкауса
улица Калинина
проспект Первомайский
ремонт дорог
тротуары
новости петрозаводска