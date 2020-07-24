«РКС-Петрозаводск» подарили петрозаводчанам сквер на набережной

Сегодня состоялось торжественное открытие сквера «Аквамарин», расположенного на набережной Варкауса. Благоустройством этой территории занималась группа компаний «РКС-Петрозаводск», сквер стал подарком республике к ее 100-летию. 15 августа 2018 года Глава Администрации Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов подписали соглашение по благоустройству сквера, реализация проекта продолжалась на протяжении двух лет.

На церемонии открытия присутствовали Глава республики Карелия Артур Парфенчиков, Глава Администрации Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник, Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, генеральный директор АО «РКС - Менеджмент» Игорь Дибцев и главный управляющий директор ГК «РКС – Петрозаводск» Александр Сафронов.

В сквере вымощены дорожки для прогулок, посажены деревья и кустарники, установлены питьевой фонтан, фонтан - водопад, скамейки, урны, тренажеры для занятий спортом, также сотрудники «РКС-Петрозаводск» провели освещение и отреставрировали канализационную насосную станцию, расположенную на территории сквера. На данный момент эта станция имеет статус недействующей, но в любой момент при необходимости ее можно ввести в работу. В сквере для поддержания порядка установлены камеры видеонаблюдения.

Во время мероприятия приглашенные гости оставили послание потомкам: была создана капсула времени – в специальный цилиндр поместили карту памяти с видеозаписью, которую будущее поколение посмотрит через 30 лет. Послание оставили и дети сотрудников «РКС-Петрозаводск», возможно, через 30 лет именно они вскроют капсулу.

«Этот год – год знаменательных дат для компании: 85 лет Водоканалу, 15 – группе компаний «РКС-Петрозаводск». Столько красивых, значимых дат – повод для праздника души. И мы делимся с вами результатами трудов наших сотрудников и партнеров: в сквер вложено немало сил и любви. Мы очень надеемся, что это место станет значимым для жителей и гостей Петрозаводска»

– сказал главный управляющий директор ГК «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

Также Главе Администрации Петрозаводского городского округа Ирине Мирошник вручили паспорт объекта:

«Желаю вам сохранять свои бесценные природные и культурные богатства, развивать экономический и социальный потенциал. Желаю жителям Карелии процветания, мира, благополучия во всем, счастья и достатка!»

– поздравил с Юбилеем республику и ее жителей генеральный директор АО «РКС - Менеджмент» Игорь Дибцев.

К сожалению, в связи с ограничением количества участников подобных мероприятий по распоряжению Главы республики (до 20 человек), принять участие в торжестве у всех желающих возможности не было, но каждый смог увидеть онлайн - трансляцию открытия в группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети ВКонтакте.

Много лет в сквере, расположенном рядом с водопроводными очистными сооружениями, работники «РКС-Петрозаводск» проводят субботники, ухаживают за территорией. Эта традиция осталась неизменной, уже несколько раз в этом году сотрудники «РКС-Петрозаводск» убирали сквер от мусора, лишних камней и сорняков. В его благоустройство, помимо человеческих ресурсов и времени, группа компаний «РКС-Петрозаводск» вложила 5 миллионов рублей. В компании верят, что петрозаводчане будут беречь подарок, и сквер станет украшением города.