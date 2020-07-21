В мэрии объяснили демонтаж частей стелы «Город воинской славы»

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратился петрозаводчанин, возмущенный тем, что недавно установленная стела воинской славы уже лишилась отдельных частей:

«Сняли голову (квадратную шайбу), сняли нижнее декоративное кольцо вертикального цилиндра, осталось выдернуть сам цилиндр. Четыре года искали место куда поставить, а простоять и полгода не смогла».

«Петрозаводск говорит» уточнил в мэрии Петрозаводска, плановые ли это работы (стела должна еще обрести новые элементы декора) или успели приложиться вандалы?

Выяснилось, что действительно демонтаж частей стелы был произведен для того, чтобы добавить к ней планируемые элементы, но возникла необходимость в их доработке.

«Бронзовые элементы стелы отправлены на доработку подрядчиком в Санкт-Петербург»,

- ответили нам в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Также в мэрии заверили, что на сроках исполнения контракта это не должно сказаться. Напомним, по словам Ирины Мирошник, в окончательном виде стела будет готова к 20 августа.