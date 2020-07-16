Бронзового орла для стелы «Города воинской славы» отливают в Питере

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник рассказала, как идет установка стелы «Города воинской славы» в карельской столице. По ее словам, удалось достичь всех поставленных целей.

«У нас ведь двойная задача – установка памятного знака и благоустройство прилегающей территории. Очень важно, чтобы стела вписалась в окружающий ландшафт. Все, что определено контрактом – сроки, объемы работ – для подрядчика незыблемо, и по графику производства работ город видит, что все идет по плану»,

– сказала она.

Градоначальник карельской столицы подчеркнула, что уже выполнены все внутренние работы в части инженерных сетей, подведено освещение, установлены подпорные стенки. Все виды работ контролируются мэрией и идут по плану.

Объект будет сдан в срок, а это 20 августа 2020 года. Сама стела установлена еще в начале мая. Остается только завершить ее облик бронзовыми элементами – орлом и барельефами, которые сейчас отливаются в мастерских Санкт-Петербурга.