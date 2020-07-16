Стало известно, когда на Валааме откроется «Зимняя гостиница»

На Валааме на деньги благотворителей отремонтировали «Зимнюю гостиницу». Открыть ее планируют в сентябре. Об этом игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий рассказал в интервью РИА Новости.

В гостинице также будут оборудованы духовно-просветительский центр, музей современной иконы, иконописная мастерская, откроются певческая школа и конференц-зал. По словам епископа Панкратия, сейчас идет оснащение здания.

Пока же паломники не могут останавливаться в монастыре с ночевкой. В других гостиницах находятся обсерваторы.

Напомним, 16 июля в обители для паломников открыли центральную усадьбу и Свято-Преображенский собор.