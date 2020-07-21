В среду отключат электричество в районе Зимника

22 июля 2020 г. с 11.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в районе Зимника, сообщает администрация Петрозаводска.

Временные неудобства вызваны работами на объектах электросетевого хозяйства АО «Прионежская сетевая компания».

Зимник – отдаленный район Петрозаводска, расположенный на противоположном от центра берегу губы. Располагается вдоль берега, северо-западнее района Бараний Берег.