Коронавирусная инфекция не помешала провести сессию Петросовета

20 июля состоялась внеочередная сессия Петросовета. Пандемия коронавируса наложила на нее свой отпечаток. Депутаты расположились в Большом зале, где есть возможность сесть на социальном расстоянии друг от друга.

Сессия прошла в рабочем порядке. Председательствовать, согласно регламенту, пришлось заместителю – Александру Ханцевичу. Депутаты не скатились в политику и голосовали достаточно монолитно.

Вопросы ставились перед депутатами технического порядка. Дело в том, что система аукционов, сработавшая в городе достаточно исправно, принесла в бюджет солидную сумму денег. За счет экономии средств, например, на монтаже стелы «Города воинской славы» мэрия карельской столицы сумела сэкономить 15 млн рублей. На ремонте фасадов зданий сэкономили 6 млн рублей. Все эти средства пойдут на дороги, на снос аварийных деревьев и другие городские нужды.