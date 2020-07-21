21 июля 2020, 15:31
Общество

Коронавирусная инфекция не помешала провести сессию Петросовета

Депутаты горсовета карельской столицы перераспределили деньги, сэкономленные благодаря хорошо работающей системе аукционов

20 июля состоялась внеочередная сессия Петросовета. Пандемия коронавируса наложила на нее свой отпечаток. Депутаты расположились в Большом зале, где есть возможность сесть на социальном расстоянии друг от друга.

Сессия прошла в рабочем порядке. Председательствовать, согласно регламенту, пришлось заместителю – Александру Ханцевичу. Депутаты не скатились в политику и голосовали достаточно монолитно.

Вопросы ставились перед депутатами технического порядка. Дело в том, что система аукционов, сработавшая в городе достаточно исправно, принесла в бюджет солидную сумму денег. За счет экономии средств, например, на монтаже стелы «Города воинской славы» мэрия карельской столицы сумела сэкономить 15 млн рублей. На ремонте фасадов зданий сэкономили 6 млн рублей. Все эти средства пойдут на дороги, на снос аварийных деревьев и другие городские нужды.

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