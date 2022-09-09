В Мегрегу пришел природный газ

Символический факел вчера был зажжен в Мегреге – в деревню пришел газ. Магистральный газопровод провел «Газпром», а распределительные сети проложили за счет бюджета республики.

«Газификация деревни проходит в рамках большой Президентской программы. Всего по стране она предполагает социальную догазификацию более одного миллиона домовладений»,

- сказал заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Подведение газовых сетей до границ земельных участков осуществляется бесплатно за счет средств газораспределительной организации, но при условии, что в населенном пункте есть газопровод. Работы внутри участка – от забора до дома – выполняются за счет владельца дома. При этом по инициативе губернатора льготные категории граждан могут воспользоваться правом на материальную помощь, объем которой доходит до 140 тысяч рублей.

Напомним, программа догазификации Карелии предусматривает подключение к газу более 6 тысяч домов. Вместе с тем реализуется другая программа - развития газоснабжения и газификации. Она позволит увеличить количество населенных пунктов республики, обеспеченных природным газом, в 5 раз – с 16 до 80, что составит 18 тысяч квартир и домовладений. Фото: gov.karelia.ru.