В России спрогнозировали розничные цены на бензин

Рост цен на бензин на российских заправках в этом году будет органичен ростом инфляции. Такой прогноз дал замглавы минэнерго Павел Сорокин, сообщает «Интерфакс».

«Это ключевой фактор, который позволил насытить внутренний рынок и избежать каких-либо существенных скачков даже в опте»,

- подчеркнул Сорокин.

В настоящий момент оптовая цена на нефтепродукты является комфортной для сетей АЗС.

«Благодаря этому цены на бензин с начала этого года почти не выросли, несмотря на инфляцию, которая сначала ускорилась, а сейчас сильно замедлилась»,

- отметил замминстра.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, с января топливо подорожало на 0,4%, в то время как инфляция в стране составила 10,7%. Фото: pxhere.