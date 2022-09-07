07 сентября 2022, 14:33
В России спрогнозировали розничные цены на бензин
В минэнерго сообщили, что рост цен бензина на заправках будет ограничен ростом инфляции
Рост цен на бензин на российских заправках в этом году будет органичен ростом инфляции. Такой прогноз дал замглавы минэнерго Павел Сорокин, сообщает «Интерфакс».
«Это ключевой фактор, который позволил насытить внутренний рынок и избежать каких-либо существенных скачков даже в опте»,
- подчеркнул Сорокин.
В настоящий момент оптовая цена на нефтепродукты является комфортной для сетей АЗС.
«Благодаря этому цены на бензин с начала этого года почти не выросли, несмотря на инфляцию, которая сначала ускорилась, а сейчас сильно замедлилась»,
- отметил замминстра.
Напомним, согласно официальным данным Росстата, с января топливо подорожало на 0,4%, в то время как инфляция в стране составила 10,7%. Фото: pxhere.