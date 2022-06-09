В Медвежьегорском районе в канаве обнаружили останки рогатого скота

В ходе майской совместной проверки карельского управления Россельхознадзора и прокуратуры Медвежьегорского района были выявлены нарушения законодательства на одном из местных предприятий. В частности, в канаве около убойного пункта обнаружены биологические отходы – ноги, головы, рога, обрезки шкур крупного рогатого скота.

«В соответствии с ветеринарными правилами, необходимо сжигать в печах подобные биологические отходы. А захоронение отходов в скотомогильниках или биотермических ямах должно проводиться под наблюдением специалистов в области ветеринарии»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Но кроме нарушения ветеринарного законодательства в ходе проверки были выявлены и другие. Так, при осмотре сельхозучастка обнаружена вырытая, а затем частично зарытая яма. То есть был снят плодородный слой почвы, что является нарушением уже земельного законодательства. В связи с чем прокуратурой в адрес предприятия выдано представление – устранить нарушение в течение месяца. Фото: ursn10.ru.