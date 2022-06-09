Активный покос травы начался в Петрозаводске

В Петрозаводске начались активные работы по покосу травы. Их выполняют сотрудники двух подрядчиков, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Работники Кондопожского ДРСУ косят траву вдоль магистралей. Трава убрана на проспектах Карла Маркса, Ленина и Лесном, на улицах Шотмана и Пушкинской, а также на Лососинском шоссе и на Древлянском кольце.

Сотрудники Городского комбината благоустройства следят за травой в парках и скверах карельской столицы. Трава скошена в скверах Вечный огонь, Александровском и Петровском, на аллее Карельского фронта, на бульварах Студенческом и Мариинском, на площадях Советской, Кирова и Гагарина, на Онежской набережной и в парке Победы. Фото мэрии Петрозаводска