В Карелии запускают новый железнодорожный маршрут на Воттоваару

РЖД запускают железнодорожный маршрут для туристов, который свяжет Сортавалу и Суккозеро. Рельсовый автобус будет курсировать с 15 июня по 28 августа, сообщили в региональном Минтрансе. В нем будут специальные места для велосипедов – всего 13. Поезд будет ходить по субботам и воскресеньям.

Со станции Сортавала поезд будет отходить в 05:00, на станцию Суккозеро будет прибывать в 09:35. Обратно будет отходить в 15:41 и прибывать в Сортавалу в20:12.

В пути поезд будет делать остановки - Хелюля, Кааламо, Маткаселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райканкоски, Лоймола, Пийтсиеки, Суоярви-1, Суоярви-2, Найстенъярви, Лахкаламен, Поросозеро, Аконъярви, Гимольская, Петрогранит и Руголамби.



Расписание нового маршрута составили так, чтобы туристы могли совершить восхождение на гору Воттоваара, а после вернуться в Сортавалу и пересесть на «Ласточку» до Петербурга или поезд до Москвы. В РЖД озвучили и стоимость билета – 1500 рублей. (фото pexels.com, Albin Berlin)