Для «ЛЭП-зависимых» птиц устанавливают специальную защиту

Бородатая неясыть, черноголовый чекан, пухляк – всего в России 266 видов птиц, которых называют «ЛЭП-зависимыми». Специалисты компании «Россети Северо-запад» рассказали о специальной защите для пернатых.

«Эти птицы чаще других садятся на линии электропередачи и погибают от удара током. В местах, где мы заметили «птичьи слеты» на ЛЭП, в основном, это рядом со складами зерна, устанавливаем защитные устройства»,

- рассказали энергетики.

В этом году в восьми регионах Северо-Запада установят 1,4 тысячи устройств для безопасности птиц. Фото и видео: vk.com/rossetisevzap.