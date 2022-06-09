09 июня 2022, 10:11
Для «ЛЭП-зависимых» птиц устанавливают специальную защиту
Энергетики закрепят на вышках 1,4 устройств, которые спасут птиц от гибели
Бородатая неясыть, черноголовый чекан, пухляк – всего в России 266 видов птиц, которых называют «ЛЭП-зависимыми». Специалисты компании «Россети Северо-запад» рассказали о специальной защите для пернатых.
«Эти птицы чаще других садятся на линии электропередачи и погибают от удара током. В местах, где мы заметили «птичьи слеты» на ЛЭП, в основном, это рядом со складами зерна, устанавливаем защитные устройства»,
- рассказали энергетики.
В этом году в восьми регионах Северо-Запада установят 1,4 тысячи устройств для безопасности птиц. Фото и видео: vk.com/rossetisevzap.