Суд разрешил отделению почты вскрыть невостребованные письма и посылки

Суд разрешил почтовому отделению на севере Карелии вскрыть посылки и письма, за которыми так никто и не явился.

В Кеми сотрудники одного из отделений «Почты России» обратились в суд с заявлением, в котором просили разрешить вскрыть 50 невостребованных почтовых отправлений за прошлый год. Адресаты их не получили, а полугодовой срок хранения уже истек.

Кемский городской суд разрешил почте вскрыть невостребованные письма и посылки за 2021 год. О решении сообщается на сайте суда. (фото pexels.com, SHVETS production)