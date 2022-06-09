09 июня 2022, 10:08
Суд разрешил отделению почты вскрыть невостребованные письма и посылки
50 почтовых отправлений в Кеми никто не получил, срок их хранения истек
Суд разрешил почтовому отделению на севере Карелии вскрыть посылки и письма, за которыми так никто и не явился.
В Кеми сотрудники одного из отделений «Почты России» обратились в суд с заявлением, в котором просили разрешить вскрыть 50 невостребованных почтовых отправлений за прошлый год. Адресаты их не получили, а полугодовой срок хранения уже истек.
Кемский городской суд разрешил почте вскрыть невостребованные письма и посылки за 2021 год. О решении сообщается на сайте суда. (фото pexels.com, SHVETS production)