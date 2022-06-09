В Петрозаводске трансформаторную будку украсили картиной из прошлого

В Петрозаводске продолжают появляться красочные изображения на тему жизни республики в рамках проекта «Граффити». В канун праздника появилась очередная яркая работа художника-граффитиста Андрея Птицына.

«Трансформаторную подстанцию между зданием правительства РК и гостиницей «Северная» теперь украшает картинка из прошлого. Художник изобразил две главные улицы старого города - Петербургскую (сейчас ул.Энгельса) и Бородинскую (сейчас пр.Ленина)»,

- рассказали в пресс-службе компании «ОРЭС-Петрозаводск», в чьем введении находится электросетевой объект.

В компании отметили, что изображение на трансформаторной подстанции находится как раз немного ниже тех самых улиц, которые там изображены. Энергетики считают, что так, с помощью граффити можно не только украсить стены городских сооружений, но и погрузиться в прошлое без библиотек или интернета. Фото: vk.com/club_ores.