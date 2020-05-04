04 мая 2020, 08:51
В Медвежьегорском районе горел автомобиль
Пожарным удалось быстро потушить огонь в машине
3 мая в одиннадцать вечера в поселке Пиндуши Медвежьегорского района загорелся автомобиль, сообщает МЧС Карелии.
Пожар произошел возле дома №4 по улице Гористой. Для тушения привлекались три спасателя и спецтехника. Пожар был потушен в 23.12.
О пострадавших и ущербе не сообщается.
Напомним, накануне, сразу два пожара случились в многоквартирных домах Петрозаводска, на улицах Калинина и Красной. Пострадал один человек.