Человек пострадал при пожаре в жилом доме в Петрозаводске

Сразу в двух многоквартирных домах карельской столицы вчера, 2 мая, произошли пожары. Так, в 7:24 загорелась квартира в жилом доме по улице Калинина, 43.

Огонь повредил кровать в комнате на площади 2 квадратных метра. При пожаре пострадал один человек. Причина возгорания, его виновный и сумма причиненного ущерба сейчас устанавливаются, сообщает ЕДДС.

А в 15:56 загорелся подъезд в доме 51 по улице Красной. В результате пожара был поврежден пол в первом подъезде на площади 0,3 квадратных метра. Причина возгорания уже установлена: всему виной неосторожное обращение с огнем.