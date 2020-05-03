Петрозаводчанин ограбил приятеля прямо во время застолья

Мужчина лишился телефона, банковской карты и наличных денег после застолья в гостях. Криминальный инцидент произошел вчера, 2 мая, сообщили в МВД по Карелии.

К сотрудникам ППСП, патрулировавшим улицы микрорайона Ключевая, подошел прохожий. Он рассказал, что повздорил со своим знакомым во время совместного распития спиртного в гостях. Перепалка закончилась дракой и грабежом - злоумышленник похитил из карманов потерпевшего 700 рублей, телефон и кошелек с банковской картой. Мужчина не стал продолжать драку и выбежал из квартиры на улицу.

Недалеко от дома он заметил патруль ППС, и обратился к стражам порядка с просьбой о помощи. Вскоре полицейские увидели и самого злоумышленника: тот гнался за их собеседником. 37-летний мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.