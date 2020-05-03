Сожитель петрозаводчанки жестоко избил возлюбленную

Петрозаводчанке, проживающей на Древлянке, пришлось вызвать наряд Росгвардии для того, чтобы утихомирить разбушевавшегося сожителя. Поведение мужчины угрожало здоровью и жизни женщины - тот избивал ее, нанося удары по лицу и голове.

Инцидент произошел вчера, 2 мая. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия через три минуты после того, как был подан сигнал о помощи: женщина воспользовалась услугой «Мобильный телохранитель».

Росгвардейцы задержали мужчину. Пострадавшей была вызвана бригада скорой медицинской помощи.