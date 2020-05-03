03 мая 2020, 14:19
Несовершеннолетний без прав влетел в столб на мотоцикле
Молодому человеку, пострадавшему при аварии, оказали помощь в БСМП
Юноша, не имеющий водительских прав, совершил наезд на столб. Инцидент произошел 2 мая у дома №123 на улице Советской в поселке Ладва Прионежского района.
«В 18:30 16-летний водитель, управляя мотоциклом «Орион 125» совершил наезд на препятствие (столб). Молодой человек права управления мотоциклом не имеет»,
- сообщается в сводке Госавтоинспекции.
Уточняется, что молодой человек не стал обращаться за медпомощью на месте происшествия, но позднее все же приехал в БСМП Петрозаводска. Сейчас обстоятельства дорожного инцидента выясняются.