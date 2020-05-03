Несовершеннолетний без прав влетел в столб на мотоцикле

Юноша, не имеющий водительских прав, совершил наезд на столб. Инцидент произошел 2 мая у дома №123 на улице Советской в поселке Ладва Прионежского района.

«В 18:30 16-летний водитель, управляя мотоциклом «Орион 125» совершил наезд на препятствие (столб). Молодой человек права управления мотоциклом не имеет»,

- сообщается в сводке Госавтоинспекции.

Уточняется, что молодой человек не стал обращаться за медпомощью на месте происшествия, но позднее все же приехал в БСМП Петрозаводска. Сейчас обстоятельства дорожного инцидента выясняются.