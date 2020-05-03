Автомобиль загорелся в Карелии

Вчера вечером, 2 мая, в поселке Куянсуо Лахденпохского района загорелась автомашина. Пожар удалось потушить менее, чем за час, сообщает МЧС по республике.

«02.05.2020 г. в 23:31 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района (3 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Лахденпохский район, п. Куянсуо. В 00:08 пожар ликвидирован», - уточняется в сводке.

Кроме того, сразу в двух многоквартирных домах карельской столицы вчера, 2 мая, произошли пожары. Так, в 7:24 загорелась квартира в жилом доме по улице Калинина, 43, а в 15:56 загорелся подъезд в доме 51 по улице Красной.