В Медвежьегорске реконструируют горнолыжную базу

В этом году будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию горнолыжной базы в Медвежьегорске, сообщил министр спорта Карелии Алексей Ермашов.

На объекте планируется обновить взрослые и детские подъемники, сделать освещение стоянки и склонов, расширить зону финиша, установить модульные здания для спортзала, а также приобрести систему для искусственного оснежения. На четырех склонах расположится 10 спортивных трасс.

Отметим, в минувшем зимнем сезоне на территории Горнолыжного центра появилась новая эстакада – площадка для старта. А Медвежьегорская спортивная школа получила три павильона для хранения инвентаря, организации соревнований и работы судейской команды.