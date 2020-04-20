Спортсмен на самоизоляции пробежал 100 километров вокруг кровати

Россияне во время самоизоляции придумывают различные занятия, чтобы себя занять. Например, кто-то совершенствует языки, кто-то вспоминает школьную программу вместе со своими детьми, кто-то выращивает овощи в квартире.

Приморский спортсмен, например, пробежал сто километров вокруг своей кровати. Так, мужчина проверил, свою готовность к самому тяжелому ультрамарафону в мире – 250 километров по пустыне Сахара, передает РИА новости.

Дмитрий Якухный готовился к марафону девять месяцев, однако старт был перенесен из-за коронавируса.

Домашний забег длился почти десять часов. Во время бега спортсмен пил и перекусывал апельсинами и бананами, как во время обычных соревнований. Также преодолеть дистанцию помогла музыка.

Установить точное расстояние помог специальный гаджет. А весь процесс снимала супруга спортсмена.