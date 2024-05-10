10 мая 2024, 16:14
Россия

В МЧС рассказали о жертвах ЧП с автобусом в Петербурге

Завершены водолазные спасательные работы на месте падения автобуса в реку в Северной столице

В Санкт-Петербурге завершены водолазные спасательные работы на месте падения маршрутного автобуса в Мойку. Об этом сообщает МЧС города.

По данным ведомства, спасатели подняли из затонувшего транспортного средства 9 человек. Трое умерли на месте. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Четверо - в состоянии клинической смерти.

Сейчас водолазы закрепляют стропы для поднятия автобуса из воды.

Напомним, трагедия произошла сегодня около 13 часов и попала на видео. // Фото: Mash

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