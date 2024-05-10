Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее

Неизвестный россиянин выиграл рекордный суперприз в 607 миллионов рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, счастливчик купил билет в Челябинской области и отдал за него 250 рублей. Удача улыбнулась участнику розыгрыша лотереи, который состоялся сегодня, 10 мая.

По правилам «Спортлото 4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 - во втором.

Победитель еще не обратился за выигрышем. Он должен приехать со своим билетом в офис лотереи в Москве. // Фото: unsplash.com / Dylan Nolte